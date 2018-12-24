ليبيا – أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة عن القبض على 83 شخص من مختلف الجنسيات داخل مدينة بنغازي وتمت إحالتهم إلى مركز إيواء قنفودة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي.

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داخلية المؤقتة أشارت بحسب مكتبها الإعلامي إلى أن عملية القبض تمت تنفيذآ لتعليمات وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف وضمن عمل الخطة الأمنية لتأمين بنغازي.

وأوضحت أنه تم حجز المقبوض عليهم داخل مركز الإيواء لاستكمال الإجراءت الصحية وإثبات هويتهم ومن ثم الإفراج على من توجد لديه إجراءات دخول رسمية وإقامة شرعية وترحيل من لا توجد لديه إجراءات بحسب المعتاد، منوّهةً أن العدد داخل مركز الإيواء حاليا بلغ 183 محتجزاً.