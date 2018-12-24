أسبانيا – انضم اسم جديد، لقائمة المرشحين لتدريب برشلونة الموسم المقبل، في ظل اقتراب انتهاء مدة عقد المدرب الحالي إرنيستو فالفيردي.

ولم تطرأ أي مستجدات حول موقف النادي الكتالوني من مدربه الإسباني، على الرغم من أن عقده الحالي سوف ينتهي في يونيو/ حزيران المقبل.

وذكرت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، أن برشلونة يراقب تطور روبيرتو دي زيربي، المدير الفني لساسولو.

وأشارت التقارير لاهتمام البلوجرانا بخدمات المدرب الإيطالي الشهير بأسلوب لعبه المقارب لطريقة برشلونة، والذي كان على بعد خطوة واحدة من تدريب لاس بالماس الصيف الماضي.

وعلى الرغم من إعجاب برشلونة بطريقة لعبه، إلا أن مسيرة المدرب الإيطالي حتى الآن، قد تقلص من فرصته في خلافته فالفيردي، الذي من الممكن أن يستمر في قيادة الفريق.

وتمت إقالة ذو الـ39 عاما من تدريب باليرمو بعد 3 أشهر من توليه المسؤولية، ثم انتقل لتدريب بينيفينتو الموسم الماضي، وانتظر حتى الجولة الـ 16 للحصول على أول نقطة بالتعادل مع ميلان، والآن يقود ساسولو، الذي المركز الثامن بالكالتشيو.