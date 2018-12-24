مصر – أوضح حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، إن مشروع الصوب الزراعية يساهم في زيادة المعروض من الخضروات والفاكهة ويؤدي إلى انخفاض الأسعار وضبط الأسواق.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه تم إقامة المشروع على أعلى جودة ومواصفات عالمية، ويساهم في القضاء على البطالة، وزيادة الصادرات دون التأثير على الأسواق المحلية، لافتًا إلى القضاء على عجز المحاصيل في فترة الفجوات بين انتهاء العروات الصيفية والشتوية.

وتابع: «الصوب الزراعية تزيد من المشروعات الإنتاجية طوال السنة، وتقضى على الاحتكار وزيادة الأسعار، وتوفير السلع محليًا وعالميًا، ووضع آلية جديدة للزيادة التنافسية».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، افتتاح إحدى مراحل المشروع القومي للصوب الزراعية، بمدينة العاشر من رمضان، والتي تستهدف إنشاء 7100 صوبة زراعية على مساحة 34 ألف فدان، بعدد من مناطق الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.

المصدر : دنيا الأخبار