مصر – فاجأت الفنانة منة فضالي متابعيها عبر حسابها الخاص على فايسبوك بمنشور تؤكد من خلاله رغبتها الشديدة في ارتداء دبلة وكتبت :” بفكر اشتري دبلة إيه رأيكم اعمل كدة ولا لا” .

فسر البعض من متابعي فضالي كلامها بأنها تلقت عرضاً للزواج وتفكر في الموافقة عليه، لكن منة نفت ذلك من خلال تعليق قالت فيه: “مفيش عريس ولا حاجة.. بس أنا نفسي البس دبلة إيه رأيكم ” لتتلقى بعد ذلك عشرات التعليقات من متابعيها الذين تمنوا لها الزواج وتكوين أسرة.

وكانت منة فضالي قد صرحت في حوار سابق مع “لها” عن رغبتها الشديدة في الزواج من أجل تحقيق حلم الأمومة الذي يراودها منذ فترة طويلة.