فرنسا – ذكرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي، بات مجبرا على اتخاذ قرار صعب يتضمن التخلي عن أحد نجميه نيمار داسيلفا، أو، كيليان مبابي، بسبب قواعد اللعب النظيف.

وأشارت صحيفة “ديلي ميرور” الإنجليزية، إلى أن نادي العاصمة الباريسية مضطر للتخلي عن أحد أبرز لاعبيه الفرنسي مبابي، والبرازيلي نيمار، لتوفير ما يقارب 170 مليون يورو لمعادلة الأرقام المالية في الموسم المقبل.

وبات باريس سان جيرمان تحت تهديد الاتحاد الأوربي لكرة القدم (اليويفا) بسبب التعاقد مع نيمار ومبابي مقابل مبلغ اجمالي بلغ 402 مليون يورو، حيث تعاقد مع المهاجم البرازيلي مقابل 222 مليون يورو ومبابي المتوج مع منتخبه بلقب مونديال روسيا مقابل 180 مليون يورو.

كما أن باريس سان جيرمان مهدد أيضا بالاستبعاد من بطولة دوري أبطال أوروبا، فى حال ثبوت انتهاكه قواعد اللعب النظيف.

المصدر:mirror.co.uk