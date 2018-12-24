إيطاليا – أبدى يوفنتوس الإيطالي، اهتمامًا بمهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ظل سعي إدارة البيانكونيري لتطوير الفريق.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن يوفنتوس يريد التعاقد مع العملاق البلجيكي روميلو لوكاكو، ليكون بديلًا طويل الأمد للاعب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، الذي يبلغ من العمر 32 عامًا.

وغاب اللاعب البلجيكي الدولي عن تسجيل الأهداف في المباريات الأخيرة، ولم يلعب المواجهة الأولى للمدرب الجديد أولي جونار سولسكاير، حيث حصل على عطلة من النادي، وسيغيب حتى نهاية الشهر الحالي.

ويبحث يوفنتوس عن مهاجم جديد للفريق لتعويض الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، الذي ينتهي عقده مع البيانكونيري في صيف عام 2020.

وسيعتمد مستقبل روميلو لوكاكو صاحب الـ25 عامًا، مع مانشستر يونايتد، على ما يحدث مع اللاعب خلال النصف الثاني من الموسم الجاري.

المصدر : كووورة