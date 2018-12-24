Apple Watch يمكن أن تكون أكثر فائدة لضعاف البصر في المستقبل

Apple Watch يمكن أن تكون أكثر فائدة لضعاف البصر في المستقبل

الولايات المتحدة – الساعة تخبر مرتديها بالوقت عندما ينظر إليها. إذا كنت تعاني من ضعف البصر، فمن الواضح أن خياراتك قليلة جدًا.

ومع ذلك، تأمل شركة آبل في تغيير ذلك مع الطرازات المستقبلية من الساعة الذكية Apple Watch من خلال جعلها تبدو أكثر فائدة للذين يعانون من ضعف البصر، على الأقل وفقا لبراءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا.

ووفقا لبراءة الإختراع هذه، فهي تصف كيف يمكن تزويد الساعة الذكية Apple Watch بآلية تقدم ردة فعل إهتزازية أثناء اللمس لمرتديها لمساعدتهم على معرفة الوقت.

نظرًا إلى أن شركة آبل تفتخر بنفسها كشركة تقدم عددًا من الميزات المصممة خصيصا لذوي الإحتياجات الخاصة، فإن Apple Watch ليست إستثناءً. تقدم شركة آبل بالفعل ميزات معينة لأولئك الذين يعانون من ضعف البصر لإستخدام الساعة، بما في ذلك القدرة على ضبط حجم الخط، والتوجيهات الصوتية، وما إلى ذلك من الميزات الأخرى، لذلك براءة الإختراع هذه هي ببساطة إمتداد لتلك الميزات.

على الرغم من أنه ليس هناك ما يضمن بالضرورة أن يتم تحويل براءات الإختراع هذه إلى منتج أو ميزة فعلية، إلا أنه من الجيد معرفة أن شركة آبل تفكر في تحسين الميزات الموجهة لذوي الإحتياجات الخاصة في منتجاتها القابلة للإرتداء.