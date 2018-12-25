أنجلترا – أعلن نادي آرسنال الإنجليزي يوم أمس أن لاعب الوسط هنريخ مخيتاريان سيغيب لمدة تصل إلى ستة أسابيع بسبب إصابته بكسر في القدم اليمنى.

وكان الدولي الأرميني مخيتاريان لاعبا أساسيا تحت قيادة المدرب أوناي إيمري هذا الموسم وخاض 20 مباراة في كافة المسابقات.

وتم استبدال اللاعب البالغ 29 عاما بين الشوطين في الخسارة أمام توتنهام هوتسبير في دور الثمانية بكأس رابطة الأندية الانجليزية الأسبوع الماضي ولم يشارك في الفوز على بيرنلي ضمن منافسات الدوري.

وأكد آرسنال أن اللاعب أصيب بكسر في مشط القدم اليمنى وسيغيب عن مباريات الفريق حتى فبراير المقبل.

وانضم مخيتاريان لقائمة المصابين في آرسنال والتي تضم الثنائي الغائب منذ فترة طويلة داني ويلبيك وروب هولدينغ.

وسيغيب هيكتور بليرين لمدة أسبوعين آخرين بينما سيعود قلب الدفاع شكودران مصطفى للتدريبات في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وسيتوجه آرسنال لملاقاة ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل ضمن مواجهات الجولة الـ19 في الدوري الممتاز.

المصدر: رويترز