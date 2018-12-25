أنغام تشارك للمرّة الأولى في لجنة تحكيم هذا البرنامج

أنغام تشارك للمرّة الأولى في لجنة تحكيم هذا البرنامج

مصر – إنضمت الفنانة المصرية ​أنغام​ إلى لجنة تحكيم برنامج إكتشاف المواهب الجديد ” ​الزمن الجميل​ ” لتكون المرة الأولى التي تشارك فيها أنغام في برامج اكتشاف المواهب.

ومع مطلع العام الجديد ستسافر أنغام إلى الإمارات للتصوير بعد الإنتهاء من إلتزاماتها الفنية والإنتهاء من ألبومها الغنائي.

ويسعى البرنامج إلى اكتشاف مواهب استثنائية قادرة على أداء اللون الطربي العربي الأصيل، ومن المقرر عرضه على قناة أبوظبي، مطلع العام الجديد، بعد الانتهاء من تجارب الأداء واختيار الأصوات.

ويشار إلى أن لجنة التحكيم تضم الفنان اللبناني مروان خوري والفنانة المغربية أسماء لمنور.