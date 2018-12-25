ليبيا – بحث وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أمس الإثنين مع نظيره التركي مولود أوغلو جملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك على رأسها الأزمة الليبية.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية إلى عدد من المسائل الاقليمية ذات الاهتمام المشترك وخاصة تطورات المسار السياسي في ليبيا حيث سجل الطرفان تطابقا في وجهات النظر بهذا الخصوص.

وبدوره،أكد الوزير التركي دعم بلاده لخطة الأمم المتحدة في ليبيا برعاية الممثل الخاص رئيس بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وخاصة للمؤتمر الوطني الجامع المزمع عقده بداية سنة 2019.

وعبر الوزيران عن أملهما في أن يفضي هذا الاستحقاق إلى تحقيق تقدم ملموس على مسار الحل السياسي في ليبيا .