فلسطين – أكد شيخ قرية العراقيب الفلسطينية شمال مدينة بئر السبع صياح الطوري المحكوم بالسجن لـ10 أشهر، أن الظلم سيزول وسيعود إلى أرض العراقيب بعد قضاء فترة حبسه.

وقال: “لا شيء يثنيني عن البقاء فوق ثرى أرضي وأرض آبائي وأجدادي، وإما فوقها عزيزا كريما أو تحتها عزيزا كريما”.

ورافق المئات من المواطنين الشيخ الطوري صباح الثلاثاء، وعلى رأسهم النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة، الذي اعتقل عدة مرات مع الشيخ.

وقال النائب عودة: “الشيخ صياح الطوري هو رمز فلسطيني كبير، وهو يصنع مأثرة فلسطينية بصموده”.

وأضاف: “آمل عند خروج الشيخ صياح من سجنه أن يدخل الفاسد نتنياهو مباشرة إلى السجن”.

وأدانت المحكمة الإسرائيلية شيخ العراقيب “بالدخول إلى أرض الجمهور والتعدي على أراضي الدولة”، ويأتي حبسه بعد أن رفضت المحكمة المركزية في بئر السبع الاستئناف الذي قدمه لتأجيل حبسه لمدة عام لأسباب صحية حسب المحامي شحدة بن بري.

من جانبه، قال النائب عن “التجمع” في القائمة المشتركة جمعة الزبارقة: “أبو عزيز رمز الصمود والثبات والتشبث في أرض الآباء والأجداد هنا في النقب، يدخل السجن بتهمة الدفاع عن الأرض وحماية الوجود وهذا شرف كبير”.

وأضاف: “سلطات الاقتلاع الإسرائيلي هدمت قرية العراقيب 136 مرة خلال 8 سنوات، منذ شنت حملات الهدم والطرد عام 2010 بحق أهالي القرية، ومنذ ذلك الوقت يقارع الشيخ صياح وأهل بلدته جرافات الدمار والخراب ويتصدون لسياسة التهجير”.

وأشار النائب، إلى أن الشيخ وأهالي قريته كانوا يبنوها كل مرة من جديد عقب كل عملية هدم، ويعيشون بأبسط مقومات الحياة رغم كل التحديات، وذلك حفاظا على الأرض والوجود”.

المصدر: معا