الأردن – اعتقل البحث الجنائي الأردني مساء الاثنين، شخصين في منطقة ناعور جنوبي العاصمة عمان خلال مداهمة لمطلوبين ومشبوهين، وضبط خلال المداهمة 33 كفا من مادة الحشيش و30 ألف حبة مخدرة.

ونقلت صحيفة “الغد” الأردنية عن المتحدث باسم مديرية الأمن العام الأردنية، أن العاملين في إدارة البحث الجنائي وخلال متابعتهم للأشخاص المطلوبين والخطرين والمتوارين عن الأنظار حددوا مكان وجود أحدهم وبرفقته شخصان آخران في منطقة ناعور جنوب العاصمة.

وأضاف أن أفراد البحث الجنائي ألقوا القبض خلال مداهمة ذلك المكان، على شخصين منهم، فيما تمكن الثالث من الفرار والبحث لا يزال جارا عنه.

وأوضح أنه بعد إجراء تفتيش للمكان، عثر داخل إحدى المركبات التي تعود ملكيتها للمطلوب الرئيسي على 33 كفا من مادة الحشيش و30 ألف حبة مخدرة.

كما عثرت القوة الأمنية على كمية من الذخيرة وأداة حادة، وتم تحويل القضية والشخصين لإدارة مكافحة المخدرات لمتابعة التحقيق.

المصدر: صحيفة “الغد” الأردنية