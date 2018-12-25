ليبيا – تمركزت دوريات الإدارة العامة للأمن المركزي طرابلس أمس الإثنين بجزيرة الفرناج بالفترة الليلية وحتى الصباح.

الإدارة العامة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن تمركز دورياتها يأتي ضمن تنفيذ الخطة الأمنية رقم 54 الصادرة عن مدير الإدارة العامة للأمن المركزي من أجل تأمين العاصمة طرابلس الكبرى وضواحيها.

ورافق الدوريات في تمركزها دوريات الفرقة الأمنية الأولى وقوة التدخل السريع وفرع التمركزات الامنية وقوة العمليات الخاصة وفرع ابوسليم التي تعمل في نقاط تفتيش ثابتة ومنها متحركة وسط البلاد من أجل ضبط كل مايشكل جريمة تمس أمن الوطن

وطالبت الإدارة المواطنين التعاون مع الدوريات المشتركة للمشاركة في هذه الخطة وإبلاغهم عن اي تحركات مشبوهة.

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