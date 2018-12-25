ليبيا – دان رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مبنى وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين وقوات الأمن.

رئيس البرلمان العربي أكد في بياناً له تلقت المرصد نسخة منه أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تقوم بها عصابات إجرامية لن تثنٍ دولة ليبيا عن المضي قُدماً لاستكمال المسار السياسي وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية وصولاً للحل الشامل للوضع في دولة ليبيا.

وجدد السلمي دعم البرلمان العربي وتضامنه التام مع دولة ليبيا في كل ما تقوم به من خطط وإجراءات للتصدي لهذه العصابات الإرهابية الجبانة حفاظاً على أمن ليبيا وسلامة مواطنيها ودعم المسار السياسي في دولة ليبيا بما يحفظ وحدة وسيادة الدولة الليبية تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه للشعب الليبي الشقيق وأسر الضحايا،سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.