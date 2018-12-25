البشير يضع النقاط على الحروف ومدير الاستخبارات يحذر من تجاوز الخط الأحمر

البشير يضع النقاط على الحروف ومدير الاستخبارات يحذر من تجاوز الخط الأحمر

السودان – أشاد الرئيس السوداني عمر البشير خلال لقاء بقيادة الأجهزة الأمنية والاستخبارات بجهود هذه المؤسسات في الحفاظ على الأمن، كما دعا مواطنيه إلى عدم الانجرار وراء مروجي الشائعات.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن البشير تأكيده استمرار الدولة في إجراء إصلاحات اقتصادية توفر للمواطنين حياة كريمة.

وأشاد الرئيس السوداني بـ”الجهود التنسيقية بين القوات النظامية، مثمنا جهود الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين كالعهد بها دائما إلى جانب إسناد الجهاز التنفيذي في ضمان انسياب السلع والخدمات”.

كما دعا مواطنيه “إلى عدم الالتفات لمروجي الشائعات والحذر من الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط، ووعد بإجراءات حقيقية تعيد ثقة المواطنين في القطاع المصرفي”.

وبهذه المناسبة، أكد الفريق أول صلاح عبد الله محمد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني “التفاف قوات الجهاز حول قائدها الأعلى واضطلاع الجهاز بمهامه الدستورية في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين وحماية المكتسبات الوطنية مع الالتزام بالمعايير المهنية”.

وشدد مدير الاستخبارات السودانية على أن أمن وسلامة المواطنين السودانيين وممتلكاتهم خط أحمر، لافتا إلى “احترام الجهاز لحق التعبير السلمي”.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية بأن الرئيس عمر البشير “تلقى تنويرا إضافيا بمجريات الأحداث وتداعياتها واطمأن على الإجراءات التي تم اتخاذها”.

المصدر: سونا