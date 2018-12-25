ليبيا – أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون شون روبرتسون أمس الإثنين أن الحملة التى تقودها بلاده ضد تنظيم داعش الإرهابى لم تنتهِ بعد،مشددا على أن واشنطن ستواصل التعاون مع حلفائها وشركائها لدحر التنظيم الإرهابي أينما كان.

روبرتسون أشار فى حوار مع صحيفة “الشروق” المصرية إلى أن واشنطن تدعم حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج كما تدعم قواتها وشركائها.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع قائلاً:”نحن نعمل على مواصلة تدهور شبكات تنظيم داعش”،مشيرا إلى أن واشنطن بالتعاون مع شركاء دوليين آخرين التزمت بدعم القوات الموالية لحكومة الوفاق فى جميع أنحاء البلاد حسب الاقتضاء فى كفاحها ضد داعش.

وذكر المتحدث باسم البنتاجون أنه بالتنسيق مع حكومة الوفاق تقوم القوات الأمريكية بعمليات مستمرة لمكافحة الإرهاب بهدف تقليل قدرات المنظمات الإرهابية على تجنيد وتدريب العناصر والتخطيط للهجمات الإرهابية.

وأكد روبرتسون أن البنتاجون لا يعلق على العدد الدقيق لأفراد وزارة الدفاع الأمريكية داخل ليبيا وذلك من أجل ضمان الأمن التشغيلي لهم.