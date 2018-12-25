الولايات المتحدة – أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لكن لا يوجد بعد تاريخ مخطط له.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها مسؤولون في البيت الأبيض لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية، الاثنين، حول اللقاء المحتمل بين الرئيسين أردوغان وترامب.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن “الرئيس (ترامب) مستعد لعقد لقاء من المحتمل تحقيقه مستقبلا (مع أردوغان)، لكن لا يوجد أي تاريخ أو خطة ما بشأن ذلك”.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، قد ذكر في وقت سابق أن الرئيس أردوغان دعا ترامب لزيارة تركيا، خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما في 14 ديسمبر / كانون الأول الجاري.

وأوضح قالن أن ترامب نظر بإيجابية إلى دعوة أردوغان، وذكر أنه بالتأكيد سيقوم في 2019 بزيارة لتركيا.

تجدر الإشارة أن آخر زيارة رسمية جمعت بين الزعيمين كانت في البيت الأبيض مايو / أيار 2017، لكنهما التقيا لمدة 50 دقيقة كذلك على هامش قمة مجموعة العشرين الأخيرة بالأرجنتين، مطلع ديسمبر الجاري.