ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي أمس الإثنين إن هدف سفينة الأسلحة التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا وضبطتها الجمارك هو عرقلة دخول الجيش إلى العاصمة طرابلس وذلك بعد انضمام بعض الكتائب والقبائل في غرب البلاد للجيش.

التكبالي أوضح في تصريحات لموقع “العين الإخبارية” أن الأسلحة كانت موجهة بالأساس إلى المليشيات المتمركزة غرب ليبيا وخاصة في العاصمة وليس للمجلس الرئاسي.

وأشار التكبالي إلى أن أنقرة أرادت تحريك الأوضاع في طرابلس بعد أن شهدت العاصمة هدوءا نسيبا بعد نحو شهر من إشتباكات بدأت في 26 من شهر سبتمبر الماضي بين المليشيات في العاصمة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن أهالي المنطقة الغربية يترقبون دخول الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر طرابلس قريباً ، خاصةً بعد إنضمام بعض الكتائب في الغرب للجيش، فضلاً عن عدم اعتراض قبائل ترهونة وورفلة وقبائل من مدينة مصراته والمنطقة الغربية .

التكبالي أعتبر أن سفينة الأسلحة التي أرسلتها تركيا لليبيا وعرفت بـ”سفينة الموت 2″ هدفها عرقلة أي حركة لدخول الجيش للعاصمة.

يشار إلى أن مصلحة الجماركة بميناء الخمس قد أعلنت ضبط أفرادها شُحنتى أسلحة وذخيرة جديدة قادمة من تركيا يوم الثلاثاء الماضي ، موضحةً فى تصريح تلقته المرصد من مسؤول رفيع بمصلحة الجمارك بأن أفرادها تمكنوا من ضبط الحاوية من حجم 40 قدم ، مبينةً بأنهم عثروا عليها أثناء تفتيش حاويات بالرصيف بعد العثور على شحنة في وقت مبكر اليوم.

وكشف مركز جمرك الميناء بأن الشحنة عبارة عن مسدسات من طراز 9 ملم مع مئات آلاف طلقات الذخيرة الخاصة بهذه المسدسات وهي تركية المنشأ ومصنعة من قبل شركة zoraki التركية للصناعات الحربية .

كما تحتوي الحاوية بحسب مركز الجمارك على كمية أخرى من بنادق الصيد مصحوبة أيضاً بمئات آلاف الطلقات الخاصة بها وهي تركية المنشأ كذلك ومصنعة من قبل شركة Retay التركية للنظم الدفاعية .

وأكد مكتب جمارك الميناء على تحفظه على الشحنة وعند حصرها تبين بأنها مكونة من 3000 مسدس 9 ملم و 120 مسدس ” بريتا ” (رشاش – مرفق صور ) و 400 بندقية صيد فيما بلغ عدد طلقات المسدسات 2.3 مليون طلقة .

وأشار المكتب إلى أن المعلومات المبدئية تشير إلى تورط ليبيين فى تسلمها وتوريدها من تركيا وبأن هذه الحاوية هي من ضمن صفقة تم ضبطها صباح الثلاثاء على أساس أنها مواد غير قتالية فضلاً على أن مكتب جمارك ميناء الخمس قد ضبط صباح نفس اليوم حاوية من ذات الحجم كانت تحمل أكثر من 2 مليون و518 ألف طلقة مسدس تركي عيار 9 ملم .

وأكدوا اعضاء الجمارك بأن الكمية التى وصفوها بـ”الكبيرة جداً” تم التحفظ عليها وجارى إتخاذ الاجراءات لمعرفة المسؤول عن محاولة إدخال هذه الشحنة إلى البلاد التى تعانى من إنتشار السلاح .

المرصد – متابعات