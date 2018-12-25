فلسطين – اعتقل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش في بيان الأربعاء، إنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة” الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية”.

وأضاف أن المعتقلين “تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن”.

وعادة ما تتم الاعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصاءات رسمية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6000.

ومن بين المعتقلين 270 طفلا، و52 معتقلة، و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، و430 معتقلا إداريا (دون تهمة)، و1800 مريض بينهم 700 بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.