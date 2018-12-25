ليبيا – أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بأقسى عبارات الإدانة الاعتداء الإرهابي الجبان الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء واستهدف مقر وزارة الخارجية وسط العاصمة طرابلس.

المجلس الرئاسي تقدم في بيان صدر عنه اليوم وتلقت المرصد نسخة منه بأحر التعازي للضحايا من العاملين بالوزارة ورجال الأمن الذين سقطوا نتيجة لهذه الجريمة البشعة، داعياً بالشفاء العاجل للمصابين.

وأشاد المجلس بشجاعة الأجهزة الأمنية بحكومة الوفاق التي تعاملت بكفاءة مع هذا الاعتداء الإرهابي البشع، مؤكداً على أن الأجهزة الأمنية المختصة بدأت تحقيقاتها المكثفة لمعرفة أبعاد وهوية المنفذين والوافين وراء الاعتداء وستوجه كل الإمكانيات المتاحة لمواجهة الإرهاب ومحاصرة عناصره الإجرامية.

كما شدد الرئاسي على أن مثل هذه الجرائم الإرهابية التي تتنافى مع تعاليم الدين والقيم والمبادئ الإنسانية لن تزيد الليبيين سوى الإصرار على محاربة الإرهاب في كافة أنحاء البلاد.

ودعا المواطنيين إلى أخذ الحيطة والحذر، مجدداً التأكيد على الإسراع بالتكاتف وتوحيد الصفوف لمواجهة الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.