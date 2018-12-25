انجلترا – كشفت دراسة جديدة أن تحصينات “CAPTCHA” الرقمية التي تستخدمها الشركات على مواقعها الإلكترونية لم تعد فعالة بما يكفي أمام القدرات المتنامية للذكاء الصناعي.

وتستخدم الشركات آلية “CAPTCHA” للتحقق من هوية الداخلين إلى مواقعها الإلكترونية، فيما إذا كانوا بشرا أم برامج روبوتية، وذلك بطرح أسئلة صورية أو مكتوبة على المستخدم، قبل السماح له بالولوج للموقع أو التصويت أو القيام بعمليات الشراء والبيع.

وطور النظام الدفاعي السابق ظنا بأن تقنيات الذكاء الصناعي لا تقدر على اختراقه بالإجابة على كافة الأسئلة المطروحة، لكن الواقع تغير كثيرا عما مضى، حيث أكد فريق علمي مشترك من جامعات: “نورث ويست” الصينية و”لانكاستر” البريطانية وبكين، أنهم أوجدوا خوارزمية تجعل الروبوتات قادرة على خرق أكثر أنظمة “CAPTCHA” تعقيدا وبسرعة تقدر بأجزاء من الثانية.

كما أضاف العلماء أن الخوارزمية الخارقة قد جربت على أكثر من 50 موقعا إلكترونيا شهيرا، من ضمنها مواقع لـ “غوغل” و”علي بابا” و”مايكروسوفت”، وتمكنت بنجاح من اختراق نصف آليات “CAPTCHA” الخاصة بها.

وبناء على ما سبق، حذر الفريق العلمي من خطورة الخوارزمية الأخيرة في تعرية المواقع الإلكترونية وتهديد خصوصية المستخدمين، حيث طالبوا جميع الشركات العالمية بإيجاد نماذج مطورة لـ “CAPTCHA”، تكون أكثر تحصينا من النماذج الراهنة.

المصدر: China Daily