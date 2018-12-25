مصر – وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة للشعب المصري والأمة العربية في الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الزعيم الراحل أنور السادات.

وقال الرئيس المصري في كلمته إن مصر تحتفل اليوم بالذكرى المئوية لميلاد رجل من أشجع وأخلص أبناء مصر، موضحا أن السادات تجسدت فيه حكمة شعب مصر العريق وامتلك شجاعة القرار ورؤية المستقبل، فاستحق تقديرا خالدا من شعبه ووطنه، ومن جميع شعوب العالم.

وتابع:” سيرة السادات تظل ملهمة للأجيال، واتخاذه قرار حرب أكتوبر في ظل ظروف صعبة وتحت ضغوط هائلة لم تفقده تماسكه الذهني والعصبي، فأجاد التخطيط والإعداد والترتيب سياسيا من خلال عبقرية واضحة مشهود لها.”

وذكر أن السادات، أجاد التخطيط العسكري للحرب، من خلال كفاءة وقدرة قواتنا المسلحة، فكان الانتصار الذي أعاد لمصر وأمتها العربية الكرامة والشرف.

وقال:” الحرب لم تكن أبدا هدفا، ولأن شعب مصر صاحب الحضارة الأعرق في التاريخ يعرف معنى السلام والأمان ويقدرهما، وقد مهدت حرب أكتوبر الطريق أمام السادات ليقوم بواحدة من أعظم وأشجع مبادرات العصر الحديث، ويتجه نحو السلام ليضع جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة والعالم أمام مسؤولياتها التاريخية.”

وأضاف السيسي:” يظل أنور السادات خالدا في وجدان شعبه وشعوب العالم، وكما نال في حياته جائزة نوبل للسلام، لا يزال ينال التكريم والتقدير على أرفع المستويات حتى يومنا هذا.”

المصدر: وسائل إعلام مصرية