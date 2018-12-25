ليبيا – عقد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة رئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى الفريق عبد الرازق الناظوري إجتماعاً على مستوى الغرفة تناول بعض الشؤون ذات العلاقة بالعمل الأمني داخل المدينة.

الإجتماع تركز بحسب المكتب الإعلامي التابع للناظوري حول عدد من النقاط منها تقديم تقرير صادر عن جهات الإختصاص حول الإجراءات المتخذة في الحد من مستوى الجريمة الذي تصاعد نوعاً ما خلال الأيام الماضية ومتابعة مدى تنفيذ التعليمات الصادرة بالخصوص حيث أشارت هذه التقارير إلى الإنخفاض الملحوظ في مستوى هذا النوع من الجرائم بعد إتخاذ اللازم.

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