الكويت – أكد وزير النفط الكويتي المعين حديثا خالد الفاضل، الثلاثاء، التزام بلاده بتعهداتها بموجب اتفاق (أوبك +) المؤلف من أعضاء أوبك ومنتجين مستقلين.

وأضاف الفاضل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن الكويت “تدعم كل الجهود والتوجهات المعنية بإعادة التوازن والاستقرار إلى أسواق النفط، بما يحقق المصلحة والمنفعة للدول المنتجة والمستهلكة”.

وفي 7 ديسمبر / كانون الجاري، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا على مدار 6 أشهر، اعتبارا من مطلع 2019.

وأوضح الفاضل أن الكويت ستلتزم بالكامل بحصتها من التخفيضات المتفق عليها البالغة نحو 3 بالمائة”.

ويبلغ إنتاج الكويت النفطي نحو 2.8 مليون برميل يوميا، بحسب آخر بيانات “أوبك”، ولديها احتياطات نفطية مؤكدة تتجاوز 100 مليار برميل.

والكويت عضو رئيس في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، وتمثل الصناعة النفطية فيها أكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، و95 بالمائة من الصادرات، و80 بالمائة من الإيرادات الحكومية.

وتوقع الفاضل “تحسن الأوضاع في أسواق النفط، في ظل الالتزام بالاتفاق الجديد مطلع العام المقبل مع نمو الطلب العالمي المتوقع خلال العام القادم”.

واعتبر الفاضل أن حال الأسواق النفطية اليوم “أفضل مما كانت عليه قبل عامين أو ثلاثة، بفضل التعاون غير المسبوق بين الدول المنتجة للنفط”.

وتهاوت أسعار النفط اعتبارا من منتصف 2014، من 112 دولارا للبرميل، إلى 27 دولارا في يناير / كانون الثاني 2016، قبل أن تبدأ مرحلة الصعود بدرجات متقطعة.

وينتهي في ديسمبر / كانون الأول الجاري اتفاق بدأ مطلع 2017، يقضي بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، تم تقليصه لاحقا إلى 1.2 مليون برميل، بمشاركة دول “أوبك” ومنتجين غير أعضاء بالمنظمة.