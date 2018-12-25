ليبيا – ندد رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة ، السفير والدبلوماسي السابق عارف النايض ، مساء الثلاثاء ، بالهجوم الإرهابي على وزارة الخارجية فى طرابلس واصفاً منفذيه بأنهم أعداء للبلاد وشياطين للظلام الذين أصروا على فجيعة الشعب الليبي في فلذات أكباده ومقدرات بلاده.

وفى بيان أصدره عبر مكتبه الإعلامي وتلقت المرصد نسخة عنه ، تقدم النايض بالتعازي فى ضحايا الهجوم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بطرابلس مشيراً إلى أن الآلاف من ” أبناء الوطن الأطهار ” قد إستهدفتهم مكائد ” الإرهابيين الخوارج ” في شرق البلاد وغربها وجنوبها وقال : ” لقد وعدنا الله ورسوله بالنصر المؤزر على الخوارج كلاب النار بقطع كل قرن ظهر منهم ، ولكن علينا الأخذ بالأسباب بالاعتصام بحبله والوحدة والتآزر والتعاون والتنسيق في عمل وطني مخلص ومشترك ” .

وإعتبر النايض بأن من أولويات المرحلة التي تنهي حالة عدم الإستقرار وإنتشار الإرهاب هي وجود جيش ليبي واحد تحت قيادة وطنية يصون البلاد والعباد وأجهزة أمنية واحدة بقيادة وطنية مشتركة تجهر بالأمن وتبث الأمان بين المواطنين . كما دعا إلى ضرورة ” وجود إعلام وطني واحد يفضح الإرهابيين وأعوانهم وخدمهم والمتسترين عليهم وأجنحتهم السياسية والمالية والدينية مع ضرورة وجود شرعية وطنية واحدة من خلال إطار دستوري مشترك وإجراء إنتخابات مباشرة عاجلة ونزيهة تتم تحت مراقبة وطنية وإقليمية ودولية وبحماية قوات حرفية وطنية مشتركة .، وذلك بحسب نص البيان. وأضاف : ” إن من الضروري وجود سيطرة وطنية مشتركة على أموال ومقدرات الشعب الليبي والوقف الفوري لتمويل الإرهاب من قوت الليبيين ووقف سرقة الوطن لصالح الجماعات المؤدلجة المتطفلة على مفاصل الدولة الليبية وإجراء ملاحقة قانونية دولية عاجلة لكل دولة تسول لها نفسها شحن الموت وأسلحته لقتل الشعب الليبي ” . وأشار البيان إلى ” ضرورة إنهاء عاجل لمما وصفها بمهزلة الإتفاقيات التي وصفها بالمتخاذلة، وغير المعروضة أصلاً على البرلمان الليبي، والتي راكمت مئات آلاف المهاجرين داخل ليبيا في ظروف لا إنسانية لهم وما ترتب عن ذلك من مخاطر أمنية عميقة ” وذلك فى إشارة منه إلى تورط أجانب فى تنفيذ هجمات داعش الأخيرة وخاصة فى طرابلس . وعن الوضع الأمني ، طالب النايض بضرورة تطبيق اتفاق الصخيرات بحذافيره فيما يتعلق بترتيباته الأمنية، وعدم الاقتصار على انتقاء بنود معينة واستغلالها في إطالة عمر المجلس الرئاسي الحالي الناقص وغير المنتخب وشرعنة جسم استشاري وتحويله لغرفة تشريعية ثانية وذلك فى إشارة أخرى منه لمجلس الدولة ( المؤتمر الوطني العام سابقاً ). وختم قائلاً : ” لقد أوضحت كافة استطلاعات الرأي بأن صبر الشعب الليبي الصبور كاد أن ينفذ، وبأن مماطلة المستفيدين من الفوضى الحالية لا يمكن أن يقبلها حر عاقل وبالتالي فأن كل من يعيق تحقيق إرادة الشعب الليبي إنما يدعم إرهاب الخوارج من حيث يدري أو لا يدري “. المرصد – متابعات