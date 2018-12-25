الولايات المتحدة – أمرت محكمة اتحادية أمريكية، الاثنين، بمنح عائلة الطالب الأمريكي أوتو وارمبير، تعويضا بقيمة 501 مليون دولار في قضية مرفوعة ضد حكومة كوريا الشمالية.

وكانت عائلة الطالب الأمريكي قد رفعت دعوى قضائية ضد كوريا الشمالية، تطالبها بتعويض قدره مليار دولار، على خلفية وفاة ابنها عقب اعتقاله وتعذيبه هناك.

وكان الطالب البالغ من العمر 22 عاما، قد دخل السجن في كوريا الشمالية من يناير / كانون الثاني 2016، بسبب سرقة ملصق دعاية من فندق، إلى أن عاد لبلاده وهو في حالة غيبوبة في يونيو / حزيران 2017، لم يفق منها حتى وافته المنية.

وجاءت وفاة وارمبير جراء إصابته بتلف في الدماغ.

وقالت القاضية بيرل هويل من المحكمة الاتحادية بمنطقة كولومبيا، “كوريا الشمالية مسؤولة قانونيا عن تعذيب أوتو وارمبير واحتجازه رهينة، وقتله خارج إطار القانون، والإصابات التي لحقت بوالده ووالدته فريد وسيندي وارمبير”.

ويعتبر قرار المحكمة رمزيا، كما أنه لا توجد اتفاقية دولية تجمع بين واشنطن وبيونغ يانغ، تلزم الأخيرة بدفع التعويض المطلوب.