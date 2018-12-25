ليبيا – أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق اليوم الثلاثاء على أن الحصيلة النهائية للهجوم الارهابي على مقر وزارة خارجية الوفاق هم 3 قتلى و10 جرحى آخرين .

وأكد مصدر من وزارة الخارجية لصحيفة المرصد بأن الضحايا من موظفي الخارجية هم مدير الإدارة الإسلامية بالوزارة إبراهيم الشايبي ، والموظفة بالإدارة الأوروبية بالوزارة هند الأرناؤوطي ، بالاضافة إلى الناطق باسم كتيبة ثوار طرابلس عبدالرحمن المزوغي.

هذا وقد أعلنت وزارة خارجية الوفاق بأن مقرها الرئيس قد تعرض لهجوم إرهابي ، مطالبةً المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في دعم الليبيين في مواجهة قوى الارهاب والتطرف.

ونعت خارجية الوفاق شهداء الواجب الذين سقطوا في هذا الهجوم ، راجيةً العلي القدير أن يسكنهم فسيح جناته ، وتقدمت الى عائلاتهم وذويهم و إلى الشعب الليبي بأحر التعازي وتمنت الشفاء العاجل للجرحى .