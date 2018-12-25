ليبيا – أعلنت إدارة التحري والتحقيقات الجنائية فرع الوسطى أمس الأول العثور على مقبرة جماعية تحتوي على رفات 34جثة تعود لمسحيين أثيوبيين قتلوا على يد داعش عام 2015.

إدارة التحري أوضحت عبر مكتبها الإعلامي بأنه تم إستكشاف الموقع خلال التحقيقات في قضية مذبحة الأقباط الاثيوبيين مع أعضاء ما يسمى بالتنظيم الارهابي داعش الموقوفين و التي بثها التنظيم الارهابي في 19 من شهر ابريل عام 2015 ضمن اصدار مرئي بإسم” حتى تأتيهم البينة” وتم دفنهم بشكل جماعي في مدينة سرت.

وأشارت الإدارة إلى أنها إستخراجت34 جثة وتحتفظ بها إلى حين إنهاء الإجراءات القانونية المعمول بها محلياً ودولياً وتسليمهم الى بلادهم.

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