تحديث | ليبيا – إستهدف هجوم إرهابي إنغماسي صباح اليوم الثلاثاء مبنى وزارة الخارجية والتعاون الدولي فى العاصمة طرابلس .

وقال مصدر من مديرية أمن طرابلس فى حديث لـ المرصد بأن المعلومات الأولية لديهم تفيد بأن إنتحارياً واحداً على الأقل فجر نفسه داخل المبنى وآخر فجر نفسه خارجه وبأن الهجوم كان عملية مزدوجة نفذها مسلحون رفقة الانتحاريين .

وأضاف بأن الحصيلة الأولية للهجوم من المواطنين حتى الساعة 10:30 صباحاً هي قتيل و5 جرحى فيما عرهت سيارات الإسعاف والمطافئ إلى المكان الذي جرى إغلاقه تماماً .

وأكد ذات المصدر بأن ملامح الهجوم تشير إلى وقوف تنظيم داعش الإرهابي خلفه وبأن منفذيه هم قرابة 4 أشخاص فيما إندلعت النيران فى الطابق العلوي من المبنى .

وبينت صور تحصلت عليها المرصد إندلاع النيران فى عدد من السيارات داخل وخارج المبنى إضافة لوجود أشلاء جثة الإنتحاري منفذ هذا الهجوم الإرهابي .

وكشف المصدر وهو من مسؤول من مديرية أمن طرابلس بأن المعلومات الواردة لهم من عين المكان تشير إلى مقتل ثلاثة من المهاجمين حتى الآن بينهم الإنتحاري .

المرصد – خاص

يتبع…