ليبيا – إستهدف هجوم إرهابي إنغماسي صباح اليوم الثلاثاء مبنى وزارة الخارجية والتعاون الدولي فى العاصمة طرابلس .

وقال مصدر من مديرية أمن طرابلس فى حديث لـ المرصد بأن المعلومات الأولية لديهم تفيد بأن إنتحارياً واحداً على الأقل فجر نفسه داخل المبنى وبأن الهجوم كان عملية مزدوجة نفذها مسلحون رفقة الانتحاري .

وأضاف بأن الحصيلة الأولية للهجوم حتى الساعة 10:30 صباحاً هي قتيل و5 جرحى فيما عرهت سيارات الإسعاف والمطافئ إلى المكان الذي جرى إغلاقه تماماً .

وأكد ذات المصدر بأن ملامح الهجوم تشير إلى وقوف تنظيم داعش الإرهابي خلفه وبأن منفذيه هم قرابة 4 أشخاص فيما إندلعت النيران فى الطابق العلوي من المبنى .

وبينت صور تحصلت عليها المرصد إندلاع النيران فى عدد من السيارات داخل وخارج المبنى إضافة لوجود أشلاء جثة الإنتحاري منفذ هذا الهجوم الإرهابي .

المرصد – خاص

يتبع…