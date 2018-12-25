ليبيا – أكد وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا بأن الهجوم الذي إستهدف مقر وزارة الخارجية فى طرابلس يحمل بصمات جماعة إرهابية وبأنه لايملك أي وسيلة لمواجهة الفوضى إلا الاجهزة الأمنية التي قال بأنها باشرت التحقيق للوقوف على كامل ملابسات الهجوم .

وقال باشاآغا فى مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير محمد سيالة عقده قبل قليل من مقر رئاسة الوزراء فى طرابلس بأن منفذي الهجوم أجانب وتشير المعلومات الأولية بأنهم من جنسيات أفريقية .

وكشف باشاآغا بأن الوضع الأمني الحالي للعاصمة طرابلس فوضوي ويتيح للمنظمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي الحركة والعمل بحرية .

وأضاف بأن الترتيبات الأمنية لم يتم تنفيذها على الإطلاق واصفاً الوضع الأمني بأنه هش وفوضوي وقال : ” الكل يملك من الذكاء والقدرة على التمييز من هو الذي يعمل بمهنية ومن هو الفوضوي ” .

وإشار باشاآغا بأن موارد وزارة الداخلية وقدرتها اللوجستية والمالية حالياً ومخازنها يساوي صفر فيما تملك داعش المال والموارد والعقيدة الفاسدة العابرة للحدود .

ومن جهته كشف سيالة بأن إستهداف وزارة الخارجية كان متوقعاً وبأنه نبّه كثيراً من مخاطر تستهدفها ولكن ليس من مهامها كوزارة تأمينها بل هي مهام الجهات الأخرى مؤكداً بأن الوثائق المهمة لازالت فى مأمن .

وطالب سيالة مجلس الأمن ولجنة العقوبات التابعة له والمجتمع الدولي برفع حظر جزئي على بعض الأسلحة النوعية التي تمكن قواتهم من مواجهة الإرهابيين .

وتأتي هذه التأكيدات من الوزيرين باشاغا وسيالة بشأن مبدئية تورط الإرهابيين وعلى رأسهم تنظيم داعش فى الهجوم ، عقب مزاعم وإتهام عضو البرلمان المقاطع علي السباعي للمشير خليفة حفتر والمخابرات المصرية فى الوقوف وراء العملية .

ويُعرف السباعي المقيم فى تركيا بآرائه المتشددة الموالية للجهاديين فى ليبيا ودفاعهم عليهم بإستمرار وإبعاد التهم عنهم عند تورطهم فى هجمات إرهابية شرقاً وغرباً ومحاولته المستمرة إلصاق هذه التهم بجهات أخرى .

المرصد – متابعات