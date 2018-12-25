أسبانيا – اقترب نادي برشلونة الإسباني، من حسم صفقة لاعب الوسط الهولندي الشاب فرينكي دي يونج، المحترف بصفوف أياكس أمستردام، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن النادي الكتالوني بات قريبًا من إتمام صفقة دي يونج، البالغ من العمر 21 عامًا، بعدما تقدم بعرض مادي مقبول بالنسبة لفرينكي دي يونج.

وأشارت إلى أن اللاعب سيحسم خلال الأيام المقبلة، وجهته في الصيف، لكي يركز في مشواره مع أياكس خلال الأشهر المتبقية له مع النادي، الذي ينافس على لقب الدوري الهولندي هذا الموسم، ويواصل التطلع بعد بلوغه ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتنافس ناديا مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي أيضًا على ضم دي يونج، الذي يرغب أياكس في بيعه مقابل 70 مليون يورو، والذي يثق مسؤولو برشلونة في أنه سيختار الفريق الكتالوني في نهاية الأمر.

المصدر : كووورة