ليبيا – أعلنت وزارة خارجية الوفاق اليوم الثلاثاء في بيان لها عن قيام عناصر ارهابية بتنفيذ هجوم انتحاري على مقر ديوان الوزارة ، مبينة ً بأن المهاجمين فتحوا النار باستخدام الاسلحة النارية وفجر احدهم نفسه داخل المقر.

خارجية الوفاق أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن ما وصفته بـ” الاعتداء الغاشم ” أسفر عن سقوط ثلاثة من الشهداء وعدد من الجرحى ، مدينةً هذا الهجوم على الموظفين الدبلوماسيين .

وأضاف البيان :” نذكّر العالم بأن الشعب الليبي يخوض الحرب على الإرهاب نيابة عن العالم ودفاعاً عن شعوبه وتضع العالم أمام مسؤولياته في دعم الشعب الليبي في مواجهة قوى الظلام والتطرف”.

وأكدت الوزارة على أن هذه العمليات لن تثنيها عن أداء مهامها و ممارسة واجبها في استكمال مسيرة الاستقرار السياسي وبعزيمة وبإصرارٍ أشد من أجل ليبيا واحدة دولة ذات سيادة تتسع للجميع ، دولة ديمقراطية ودولة قانون ومؤسسات لا مكان فيها للارهاب والتطرف .

وحيت الوزارة الأجهزة الأمنية التي قالت بأنهم تعاملوا باحترافية عالية مع هذا الهجوم ، مبينةً بأن إجراءاتهم قللت من عدد الضحايا و آسهمت في السيطرة على المهاجمين في زمن قياسي وإخلاء الموظفين وإنقاذ العالقين والمواجهة التى وصفتها بـ” البطولية ” مع منفذي الهجوم .

ونعت الوزارة شهداء الواجب الذين سقطوا في هذا الهجوم ، راجيةً العلي القدير أن يسكنهم فسيح جناته ، وتقدمت الى عائلاتهم وذويهم و إلى الشعب الليبي بأحر التعازي وتمنت الشفاء العاجل للجرحى .

وإختتمت خارجية الوفاق بيانها بالتأكيد على أنها ستمضي قدماً نحو الهدف المنشود ، نحو دولة حرة آمنة ومستقرة دولة ذات سيادة لا مكان فيها للعنف والتطرف والارهاب ، تأخذ مكانها بجذارة بين دول العالم و ينعم مواطنوها بالحرية والأمان .