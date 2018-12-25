ليبيا – أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، الاعتداء الذي استهدف مقر الخارجية الليبية معلنة تضامن بغداد مع طرابلس، لترسيخ الأمن والاستقرار فيها.

وذكرت الخارجية في بيان تلقت المرصد نسخة منه عبر البريد الإلكتروني ، بأنها تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية والذي تسبب بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص”.

وأعربت بغداد عن صادق التعازي والمواساة لـ”أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي”.

وأكدت الوزارة في بيانها، “تضامن جمهورية العراق مع دولة ليبيا الشقيقة، ودعمها لكل ما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار فيها ويضمن وحدة وسلامة أراضيها”، مشددة على “موقف العراق الرافض للعنف والإرهاب بكافة صوره واشكاله”.

ودعت المجتمع الدولي إلى “العمل المشترك لتجفيف منابعه ومسبباته والتعاون الجاد للحد من الخطاب المتطرف الذي يستهدف سلامة وأمن العالم أجمع”.

المرصد – متابعات