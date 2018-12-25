بكين – حثت الصين الولايات المتحدة على تقديم تفسيرات واضحة للمجتمع الدولي حول سبب شراء سفاراتها في الخارج معدات تجسس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ: “منذ بضعة أيام فقط، قامت الولايات المتحدة بحشد العديد من حلفائها لاتهام الصين بتقويض الأمن السيبراني للولايات المتحدة على مدى فترات طويلة”، فيما الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس مؤخرا “تعد دليلا على أن الجانب الأمريكي ربما أخرج مسرحية لتوجيه اللوم إلى الآخرين مرة أخرى”.

وأضافت أن “الولايات المتحدة نفذت أنشطة واسعة النطاق للتنصت والمراقبة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك على حلفائها”.

وتابعت: “أما بالنسبة لما كشف عنه مؤخرا موقع ويكيليكس، فإننا نحث الولايات المتحدة على تقديم تفسيرات واضحة للمجتمع الدولي بصدده”.

وأضافت: “نود أيضا أن نذكر المتحالفين مع الولايات المتحدة بأنه في ما يتعلق بقضية الأمن السيبراني، بألا ينسوا الألم أبدا بمجرد شفاء الجرح”.

ونشر موقع ويكيليكس يوم الجمعة الماضي وثائق كشفت أن سفارات الولايات المتحدة في السلفادور وأوكرانيا قد اشترت أجهزة تجسس، تشمل مسجلات وأجهزة راديو خفية وكاميرات رؤية ليلية لتركيبها في السيارات.

المصدر: شينخوا