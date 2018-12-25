ليبيا – شهد وزير داخلية الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف أمس الإثنين والمتزامن مع الذكرى 67 لإستقلال ليبيا تخريج دفعة جديدة من منتسبي الإدارة العامة للأمن المركزي كقوة للمهام الخاصة ومكافحة الشغب والإرهاب.

وزارة الداخلية أوضحت بحسب مكتبها الإعلامي أن حفل التخرج الذي ضم 266 منتسبا لهيئة الشرطة تضمن عرضا عسكريا على فنون القتال والدفاع عن النفس والميدان العنيف ومشاهد لاقتحام أوكار الإرهاب وإجراءات القبض عليهم إضافة إلى استعراض للآليات وأسلحة القوة التي أطلق على دفعتها اسم “شهداء الدعم المركزي”.

وحضر مراسم حفل التخرج التي أقيمت بـمعهد تدريب الشرطة في بنغازي كل من عضو مجلس النواب بدر العقيبي وعميد بلدية بنغازي صقر بوجواري إضافة إلى آمر فرع التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العميد خالد المحجوب وعدد من السادة مديرو الإدارات العامة بالوزارة ومدراء الأمن والمواطنين.

وفي هذا السياق،حيّا المستشار بوشناف رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني لدعمه اللامحدود للوزارةما أثمر تخريج مثل هذه الدفعات.

وقال وزير الداخلية خلال كلمته في الحفل إن وزارة الداخلية أنجزت بالتعاون مع القوات المسلحة خطوات هامة في مواجهة صور النشاط الإجرامي والإرهابي،لافتا إلى أنها تدرك بوعي تام حجم التهديدات التي تحيط بالوطن وأهمية تطوير الإمكانيات المادية وتحفيز الطاقات البشرية لمواكبة الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.

وأكد بوشناف على حرص الوزارة على الاهتمام بالعنصر البشرى اختيارا وإعدادا للارتقاء بمعدلات الأداء من خلال العمل على تنمية المهارات الوظيفية وترسيخ قيم الولاء للوطن والتضحية والعطاء واحترام الحقوق وإعلاء الحريات والالتزام بأداء الواجبات مهما تعاظمت التضحيات أو بلغت التحديات.

بوشناف شدد على أن الوزارة تترجم ثوابتها في عدم التهاون مع من يهدد أمن الليبيين وهي أهداف اعتمدت السياسة الأمنية المعاصرة في تحقيقهَا على مقومات أساسية كان في مقدمتها إعداد رجل أمن ليبي عصري زاده الانضباط والعزة واليقظة ومحركه العزم واليقين والهمة.

وأعلن في ختام كلمته ترقية العشرة الأوائل إلى الرتبة التي تلي رتبتهم مع تعيين بقية الخريجين في وزارة الداخلية،حاثا إياهم على احترام المواطن والانضباط وتقديم أعلى درجات الكفاءة والفاعلية في أداء المهام المنوطة بهم.

عضو مجلس النواب بدر العقيبي حيّا جهود وزارة الداخلية في إستتباب الأمن في مختلف مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة فيما صرح عميد بلدية بنغازي صقر بوجواري بأن وزارة الداخلية باتت جهودها واضحة للجميع في تأمين مختلف المدن وخاصة بنغازي.

ومن جهته،قال آمر فرع التوجيه المعنوي ببنغازي العميد خالد المحجوب إن القوات المسلحة مالجيش والشرطة تؤديان مهامهما على أكمل وجه وتعاونهما وثيق للغاية.

وبدوره،ثمن مدير إدارة الدعم المركزي العقيد صلاح الخفيفي جهود وزارة الداخلية في دعم الإدارةفيما أكدمدير الإدارة العامة للتدريب خميس الوزان إنه لولا دعم وزير الداخلية للإدارة لما تمكنت من إنجاز مثل هذه الدورات التدريبية على أعلى مستوى.

ومن جانبه،قال آمر الدورة المقدم جعفر العبيدي إن هذه الدورة ما كانت لتتم لولا دعم القائد العام المشير خليفة حفتر ورئيس الوزراء عبدالله الثني ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

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هذا واختتم الحفل من خلال تكريم الطلبة الأوائل ومنحهم شهادات التخرج مع تقديم دروع تقديرية لرئيس الوزراء عبدالله الثني والقائد العام المشير خليفة حفتر ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.