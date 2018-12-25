الولايات المتحدة – فقدت العملة الافتراضية الشهيرة “بيتكوين”، نحو 79 بالمائة من قيمتها خلال العام الجاري، مقارنة مع أسعار إغلاق 2017.

وبحسب مسح للأناضول استنادا إلى بيانات منصات تداول العملة على الإنترنت، بلغ سعر وحدة بيتكوين، الثلاثاء، نحو 3904 دولارات حتى الساعة (07:02 ت.غ).

وأغلق سعر وحدة “بيتكوين” بنهاية 2017 عند 18.680 ألف دولارًا، لكنه ليس أعلى سعر للوحدة، إذ سجلت 19.7 ألف دولار في 5 يناير/ كانون ثاني الماضي.

يأتي الهبوط، بفعل ضغوط تعرضت لها العملات الافتراضية كافة، بعد تحذيرات عديد البنوك المركزية حول العالم، بما فيها بنوك مركزية عربية، من التعامل بالعملات الافتراضية، لما لها من مخاطر على أموال المستثمرين فيها.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

ولم يكن حال العملة الافتراضية “إيثيريوم” أفضل من سابقتها، إذ هبط سعرها بنسبة 94.6 بالمائة خلال العام الجاري.

ونزل سعر وحدة “إيثيريوم” (تلي بيتكوين مباشرةً من حيث التداول) إلى 131.5 دولارا بحلول الساعة (07:08 ت.غ)، نزولا من 852.5 دولارا مع إغلاق 2017.

إلا أن أعلى سعر لـ “إيثيريوم” بلغ 1352 دولارا في 5 يناير 2018.

وبدأت دول حول العالم خلال 2018، دراسة إمكانية إصدار عملات رقمية خاصة بها، تكون مدعومة من البنوك المركزية، لاستخدامها في أنظمة المدفوعات.