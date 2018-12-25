تركيا – أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عزم بلاده على دخول مناطق شرق الفرات في الشمال السوري في أقرب وقت ممكن، حسبما أفادت صحيفة “حريت” التركية.

وأضاف تشاووش أوغلو في تصريحات صحفية أن أنقرة أبلغت الأمريكيين بضرورة ألّا يخدم انسحابهم من سوريا أجندة منظمة “ب ي د/ ي ب ك” الانفصالية، وهي تسمية تطلقها تركيا على وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي الكرديين في سوريا.

وقال تشاووش أوغلو إن أنقرة وواشنطن اتفقتا على إكمال تنفيذ خريطة الطريق لمنبج السورية قبل انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، مشيرا إلى استمرار تركيا في التنسيق مع الولايات المتحدة على المستويين الدبلوماسي والعسكري بشأن سير عملية الانسحاب.

وأكد الوزير التركي أن بلاده قادرة على القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي بمفردها، وذكر أنه يعتزم زيارة موسكو لبحث التسوية السياسة في سوريا.

وهددت أنقرة مرارا، بشن عملية عسكرية ضد الوحدات الكردية في مناطق سيطرتها شرقي الفرات، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر التريث في ذلك “لفترة من الوقت” بعد إعلان نظيره الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي سحب جيش بلاده من سوريا بشكل كامل.

المصدر: وسائل إعلام تركية