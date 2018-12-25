ليبيا – أجرى وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة أمس الإثنين زيارة إلى مدينة زوارة إلتقى خلالها بعميد وأعضاء المجلس البلدي ومراقَب التعليم بالبلدية.

الوكيل نقل بحسب المكتب الإعلامي لتعليم الوفاق تحيات وزير التعليم عثمان عبد الجليل لكل أهالي زوارة ، موضحاً أن الوزارة تحترم حكم القضاء وتمتثل له.

وأكد جمعة على أن الوزارة قامت بواجبها المهني والاداري الذي يتطلب معالجة أي تجاوزات تحدث داخل القطاع،لافتاً إلى أن الوزارة تحترم القضاء وتقديرا للطلبة والطالبات نفذت الوزارة الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس بإعتماد نتائج امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية في زوارة.

وبدوره،رحب عميد البلدية بالروح الوطنية التي تمتع بها وزير التعليم في معالجة الأمر ، مشدداً على مراقب التعليم ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة والمساهمة بشكل جاد في الإصلاحات التي يعيشها القطاع.