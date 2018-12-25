أسبانيا – تواجدت أسماء الثلاثي الروسي ألكسندر غولوفين متوسط ميدان موناكو، ودينيس تشيريشيف جناح فالنسيا، وأرتيوم دزيوبا مهاجم زينيت في قائمة أفضل 100 لاعب لعام 2018، وفق تصنيف لصحيفة ماركا.

وكشفت الصحيفة الإسبانية الرياضية الذائعة الصيت عن المراكز من الـ100 إلى 71 حتى الآن، واحتل غولوفين المرتبة الـ79 في القائمة، وجاء تشيريشيف في المركز الـ89، فيما حل دزيوبا في المركز الـ97.

ولم تعلن “ماركا” عن المعايير التي اعتمدتها في اختيار اللاعبين الأفضل.

وتألق الثلاثي غولوفين، وتشيريشيف، ودزيوبا بشكل لافت مع منتخب روسيا في بطولة كأس العالم الأخيرة، التي استضافتها روسيا، وتوج منتخب فرنسا بقلبها على حساب كرواتيا، فيما تمكن الدب الروسي من الوصول إلى ربع النهائي بعدما تجاوز في دور الـ16 منتخب إسبانيا، بطل مونديال 2010.

المصدر: RT