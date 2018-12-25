كندا – كشفت دراسة كندية حديثة، أن عقارا يستخدم لعلاج سرطان الثدي، يمكن أن يؤدي إلى ضعف وظائف المخ لدى المرضى.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة تورنتو الكندية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (Journal of Neuroscience) العلمية.

وأجرى الفريق دراسته لاكتشاف الآثار الجانبية لعقار “ليتروزول” (Letrozole) الذي يستخدم على نطاق واسع لعلاج سرطان الثدي، على المخ.

ويستخدم عقار “ليتروزول” لمنع عودة انتشار سرطان الثدي عن طريق التدخل في إنتاج هرمون “الإستروجين” الذي يؤدي عرقلة إنتاجه لمنع انتشار أورام الثدي.

ورغم الآثار الجانبية الشائعة لهذا العقار مثل اضطرابات المزاج وتأثيره على الذاكرة التي تم الإبلاغ عنها من خلال التجارب التي أجريت من قبل على البشر والحيوانات، لكن لا يعرف إلا القليل عن تأثير الدواء على الدماغ.

وفي دراسة أجريت على مجموعة من القرود المصابة بسرطان الثدي، رصد الفريق تأثيرات عقار “ليتروزول” على الجهاز العصبي لديها.

ولاحظ فريق البحث أن عقار “ليتروزول” أثّر على وظائف الخلايا العصبية في قرن آمون في الدماغ، وأدى إلى اختلال الذاكرة المكانية.

وقالت الدكتورة نيكول جيرفيه، قائد فريق البحث، إن “نتائج الدراسة، تدفعنا إلى إجراء مزيد من الدراسات الأخرى للتحقق من علاجات سرطان الثدي التي تستهدف هرمون (الإستروجين) لرصد آثارها على الدماغ”.

ووفقا للوكالة الدولية لأبحاث السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، فإن سرطان الثدي هو أكثر أنواع الأورام شيوعًا بين النساء في جميع أنحاء العالم عامة، ومنطقة الشرق الأوسط خاصة، إذ يتم تشخيص نحو 1.4 مليون حالة إصابة جديدة كل عام، ويودي بحياة أكثر من 450 ألف سيدة سنويًا حول العالم.