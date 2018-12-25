ليبيا – دانت وزارة دفاع الوفاق بأشد عبارات الإدانة والإستهجان الهجوم الإرهابي الجبان الذي أستهدف وزارة الخارجية وهي أحد مؤسسات الدولة الليبية ورمزاً من رموز السيادة الوطنية.

دفاع الوفاق أكدت في نص البيان الذي تلقت المرصد نسخة منه على أن هذا الهجوم الإرهابي لن يثنيها عن الوقوف بجانب النهج الذي إختاره الشعب الليبي، مشددةً على ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن جنبا إلى جنب مع المؤسسات الأمنية في الدولة الليبية.

وأهابت الوزارة بكافة أبناء الشعب الليبي ضرورة التضامن ونبذ الفرقة والوقوف صفاً واحداً ضد الإرهاب الذي لايفرق بين أبناء الوطن ومجابهة كل من يحاول العبث بالمقدرات وصولاً إلى دولة المؤسسات التي يتطلع إليها الشعب الليبي.