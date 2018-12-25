إيطاليا – أكد ماسيميليانو أليغري المدير الفني لنادي يوفنتوس، أن هداف فريقه، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لن يشارك أساسيا في مباراة اليوفي ومضيفه أتلانتا، غدا في المرحلة الـ18 من “الكالتشيو”.

وقال أليغري لوسائل الإعلام عشية المباراة: “للمرة الأولى رونالدو وأنا سنشاهد أطوار المواجهة من دكة الاحتياط.. أنا سعيد بما يفعله (رونالدو) وأرقامه مذهلة، لكن أريده أن يكون في قمة مستواه في الفترة الحاسمة من الموسم في شهر مارس”.

ويخوض يوفنتوس مباريات حاسمة في شهر مارس المقبل، خاصة مواجهة إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام أتليتيكو مدريد، وهي البطولة التي يحلم بها “البيانكونيري”، كما أن حلم التتويج بالكأس ذات الأذنيين كانت من بين الأسباب الرئيسية التي جعلت اليوفي يتعاقد مع رونالدو.

ويقدم النجم البرتغالي أداء رائعا مع يوفنتوس منذ انضمامه إليه مطلع الموسم الحالي قادما من ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو، ويحتل “الدون” المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 11 هدفا، ويتخلف بفارق هدفين عن المتصدر البولندي كريستوف بياتيك، هداف جنوى.

المصدر: alciomercato.com