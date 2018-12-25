رونالدو يتلقى هدية “غريبة” من زميله في يوفنتوس

رونالدو يتلقى هدية “غريبة” من زميله في يوفنتوس

إيطاليا – قدم لاعب فريق يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، البولندي فيديريكو بيرنارديسكي، صورة شخصية لزميله في الفريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدية له بمناسبة أعياد الميلاد.

ونشر رونالدو صورته الشخصية العملاقة المهداة من زميله المهاجم البولندي عبر حسابه الشخصي “إنستغرام”، وهو يقف بجوارها مع نجله كريستيانو جونيور.

والصورة مرسومة بالأبيض والأسود بريشة الفنان موران بيلي، الذي نشرها بدروه عبر حسابه الشخصي “إنستغرام”، وكتب عليها: “هذه هدية من فيدريكو لرونالدو”.

يذكر أن كريستيانو رونالدو (33 عاما) انضم إلى صفوف يوفنتوس قادما من ريال مدريد مقابل 112 مليون يورو، وأحرز 11 هدفا في 17 مباراة، إضافة إلى 5 تمريرات حاسمة، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإيطالي.

بينما انتقل فيديريكو بيرنارديسكي (24 عاما) من فيورنتينا إلى يوفنتوس في صيف عام 2017.

المصدر: وكالات