ليبيا – إستنكرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اليوم الثلاثاء الهجوم الإرهابي على مبنى وزارة خارجية الوفاق الذي نجم عنه وقوع عدد من الضحايا.

المبعوث الأممي غسان سلامة أكد بحسب المكتب الإعلامي للبعثة على أن الإرهاب لن ينال من قرار الليبيين بالسير نحو بناء الدولة ونبذ العنف ولن يتم القبول بالمساس بأي مؤسسة رسمية لاسيما من الجماعات الارهابية.

وشدد سلامة على أن البعثة ستعمل مع الشعب الليبي لمنعهم من تحويل ليبيا لملاذ ومسرح لإجرام الجماعات الإرهابية الأعمى ، مشيراً إلى أن مثل هذا الهجوم الذي يستهدف مؤسسات الدولة يمثل اعتداء على جميع الليبيين.

ولفت المكتب الإعلامي للبعثة إلى أن سلامة إتصل بالمسؤولين الليبيين للتنديد بالعمل الارهابي وحثهم على بذل المزيد من الحماية للمؤسسات العامة حيث تتابع البعثة مع السلطات في طرابلس مجريات الأمور وفريقها على تواصل مستمر لتقديم الدعم اللازم في مواجهة تداعيات هذا الهجوم.

البعثة الأممية قدمت تعازيها لأهالي الضحايا،متمنية الشفاء العاجل لكل المصابين جراء هذا الاعتداء السافر.