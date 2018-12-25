ليبيا -إفتتح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الثلاثاء إجتماعات الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي وذلك بحضور أعضاء الجمعية جادالله العوكلي وبالقاسم شنقير والعماري محمد العماري إلى جانب محمد بالقاسم بن شتوان رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي.

الإجتماع تناول يحسب المكتب الإعلامي لشركة الخليج العربي نشاط الشركة وميزانياتها للعام 2018 والميزانيات المقترحة لعام 2019 إلى جانب عرض الأعمال المقترحة لها.

وبدوره،أثنى صنع الله على أداء الشركة وعملها المميز في جميع الانشطة،مشيراً الى أن بنغازي سوف تحتضن إجتماع الجمعيات العمومية لجميع الشركات النفطية لتوفر الأمن والأمان بها معتبرها في الوقت نفسه خطوة رائدة لتجمع الشركات النفطية كلها في مكان واحد لعقد اجتماعاتها.