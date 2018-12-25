غلاطة سراي يعود للانتصارات من جديد في الدوري التركي

غلاطة سراي يعود للانتصارات من جديد في الدوري التركي

تركيا – استعاد فريق غلاطة سراي أمس، طريق الانتصارات من جديد في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وبعد 3 تعادلات وهزيمة في المباريات الأربعة الأخيرة، تغلب غلاطة سراي على ضيفه سيفاس سبور بأربعة أهداف لهدفين، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر للمسابقة المحلية.

تقدم سيفاس بهدف عبر البرازيلي روبينيو في الدقيقة 9 من زمن اللقاء، وعاد غلاطة سراي بهدفين عبر السويسري إرين ديرديوك من ضربة جزاء والجزائري سفيان فيغولي في الدقيقتين 20 و30 من زمن المباراة.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح سيفاس في تعديل النتيجة بهدف التعادل عبر روبينيو من جديد في الدقيقة 41 من زمن المباراة.

وفي الشوط الثاني، نجح غلاطة سراي في قلب المباراة وأحرز هدفين النيجيري هنري أونيكورو في الدقيقتين 53 و69 من زمن اللقاء، ليقود فريقه للفوز بأربعة أهداف لهدفين.

بهذه النتيجة، ارتقى غلاطة سراي للمركز الخامس برصيد 29 نقطة بفارق الأهداف خلف طرابزون سبور وملاطيا سبور وقاسم باشا على الترتيب.

فيما تجمد رصيد سيفاس سبور عند 24 نقطة في المركز التاسع.

ويتصدر المسابقة فريق إسطنبول باشاك شهير برصيد 35 نقطة.