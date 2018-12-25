ليبيا – نعت كتيبة ثوار طرابلس التابعة لداخلية الوفاق في بيان لها اليوم الثلاثاء الناطق باسمها عبدالرحمن المزوغي ، مبينةً بأن الاخير أحد مؤسسي الكتيبة ورجالها “الافداد.

كتيبة ثوار طرابلس التي يراسها هيثم التاجوري أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن المزوغي قضى نحبه خلال مواجهات مع “الدواعش الخوارج” عندما اقتحموا مقر وزارة الخارجية .

وأكدت الكتيبة بأن المزوغي كان من أول المُسارعين لمواجهة المقتحمين بكل بسالة حتى وافاه الأجل ، داعية الله عز وجل بأن يغفر له ويرحمه ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.