العراق – طالبت الإدارة المحلية لقضاء سنجار معقل الأيزيديين المتنازع عليه بين حكومتي بغداد وأربيل بتدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنهاء تواجد المجاميع المسلحة “غير الشرعية” في القضاء.

وقال قائم مقام القضاء، محما خليل، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس مجلس القضاء ويسي نايف اليوم الثلاثاء، إن “سنجار جزء من إقليم كردستان العراق والانضمام إليه أمر دستوري وقانوني وهو حق لسكانها”.

ودعا خليل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى العمل على إعادة السكان النازحين من القضاء، وسحب المجاميع المسلحة المتواجدة فيه.

من جانبه قال رئيس مجلس القضاء ويسي نايف خلال المؤتمر أيضا إن “سنجار يتم استهدافها سياسيا واجتماعيا وقوميا وتتعرض لتغيير ديمغرافي ومن الضروري إعادته لإقليم كردستان العراق”.

المصدر: RT