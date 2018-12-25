مصر – نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن اعتزام الحكومة رفع سعر رغيف الخبز المدعوم الفترة المقبلة.

وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعّم وأن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون أي زيادة.

وأكدت الوزارة أنها تتابع بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات مدي التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم وبالأسعار المحددة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية